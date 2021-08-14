مسيرة مشاعل في منبج بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتحرير المدينة

وانطلقت المسيرة من امام دوار الميزان في الجهة الغربية للمدينة وصولاً الى أمام الملعب البلدي وسط المدينة, رافعين أعلام مجلس حزب سوريا المستقبل واتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية, ومرددين الشعارات التي تحيي روح المقاومة الحرة.

ولدى وصول المسيرة إلى أمام الملعب البلدي وقف المشاركون دقيقة صمت, ومن ثم قرأ الرئيس المشترك لمجلس شباب حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها عدنان خليفة الذي أصدره المجلس بهذا الصدد.

البيان هنأ أهالي منبج بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير المدينة من داعش. وأضاف: " وها نحن اليوم نسترجع هذه الذكري المجيدة التي فيها معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء، ومثالاً يحتذى به في الإصرار على صون الكرامة الوطنية ودرساً في الحفاظ على التراب الوطني بالعمل والاجتهاد والعلم وليس بالأماني والشعارات ولنؤكد للعالم أجمع أننا قادرون على الحفاظ وعلى مكتسبات السلام الساعي للتقدم والازدهار".

وعاهدت شبيبة حزب سوريا المستقبل في ختام بيانها "بالسير على طريق الشهداء والحفاظ على ما تركوه لنا من إرث الحرية حتى بناء سوريا ديمقراطية تعدديه لا مركزية".

(أ ق/ك)

ANHA