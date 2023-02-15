مسيرة مشاعل في الرقة تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان

وشارك في المسيرة أعضاء مجلس عوائل الشهداء وحركة الشبيبة الثورية السورية في الرقة وريفها واتحاد المرأة الشابة في الرقة وأعضاء المؤسسات المدنية وتجمع نساء زنوبيا.

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى الشبيبة وصولاً إلى دوار الساعة. وعند الوصول إلى دوار الساعة وقف الجميع دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء ثم قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء سامر السلوم بياناً باسم المشاركين في المسيرة، جاء فيه: "في هذا اليوم تدخل المؤامرة الدولية عامها الخامس والعشرين ونترك خلفنا ربع قرن من المآسي والمصاعب والمخططات المشينة التي رافقتها والتي تهدف في جوهرها إلى تفتيت وتذليل القيم الإنسانية التي تتميز بها الشعوب الشرق أوسطية .

وأضاف البيان: "كان القائد أوجلان متيقظاً لها قبل حدوثها كونه كان ملماً وباحثاً ومتعمقاً في تحليل جذور ما تتعرض له المجتمعات وما يحاك ضدها في مطابخ الهيمنة العالمية والسير نحو الانفتاح على قضية الإنسان الشرق أوسطي بدلاً من القوموية الكلاسيكية التي عفا عليها الزمن وخاصة ما كانت تمارسه نماذجها من الدول القائمة والمتسلطة على رقاب الشعوب".

وتابع البيان: "ضمن هذا المنطلق تنبأ القائد أوجلان بذلك ورأى نفسه في خط المقاومة ليس دفاعاً عن الشعب الكردي وقضيته فحسب., بل تبنى قضية الشعوب الشرق أوسطية والقيم الإنسانية, في وجه سياسات الهيمنة الرأسمالية".

واختتم البيان بالقول: "نحن كعوائل الشهداء في الرقة الذين استشهد أبناؤهم في سبيل هذا الفكر والمشروع الإنساني، نجدد عهدنا بألا نبخل تجاه ما يتطلب منا من تضحيات في سبيل الحرية الجسدية للقائد وإنجاح ما قاوم وصمد لأجله".

(م خ/ك)

ANHA