مسيرة للشبيبة في قامشلو استنكار لمؤامرة ١٥ شباط

نظمت حركة الشبيبة الثورية في سوريا واتحاد المرأة الشابة مسيرة في حي قدوربك في قامشلو، تنديداً بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله اوجلان.

شارك في المسيرة عشرات الاهالي ، اعضاء حركة الشبيبة الثورية في سوريا واعضاء حركة الثقافة والفن.

بدأت المسيرة في حي قدور بك بترديد هتافات "لا حياة بدون القائدAPO "وخلال المسيرة تحدثت عضوة اتحاد المرأة الشابة ساريا جودي وبينت ان هدف قوى المؤامرة هو ابادة الكرد وابعادهم عن القائد أوجلان. وقالت:" ان فرض العزلة على القائد هو استمرار للمؤامرة. واننا نؤكد للقوى الدولية بأنهم لن يستطيعوا فصلنا عن قائدنا بفرض العزلة."

وانتهت المسيرة بترديد الشعار التي تنادي بحرية القائد أوجلان.

(ر خ)

ANHA