وانطلقت المسيرة بمشاركة العشرات من الشبيبة من تلة مشتنور وجابت شوارع المدينة حاملين المشاعل ولافتات كتب عليها " قاتل شهداء جبال زندورة هو برزاني" وصولاً إلى ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني.

ولدى الوصول إلى ساحة المرأة الحرة قرأ عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات إبراهيم أحمد بياناً استنكر من خلاله الهجوم الأخير الذي شنته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقاتلي الكريلا والذي أدى لاستشهاد سبعة من مقاتلي الكريلا.

وأكد إبراهيم أحمد خلال كلمته على مواصلة النضال ودعم مقاومة الكريلا والوقوف ضد كل من يعادي حركة حرية كردستان والقوات المدافعة عن الشعب الكردي.

وناشد إبراهيم في ختام البيان كافة الشبيبة لرفع وتيرة النضال ضد الاحتلال التركي وداعميه.

(م عل)

ANHA