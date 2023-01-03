مسيرة للاحتلال تستهدف قرية تل طويل في ريف الحسكة استهدفت مسيرة للاحتلال التركي قرية تل طويل في ريف مقاطعة الحسكة، دون ورود معلومات إضافية. خبر 03 كانون الثاني 2023, الثلاثاء - 16:36 2023-01-03T16:36:00 الحسكة وذكر مراسلونا في المنطقة أن مسيرة للاحتلال التركي استهدفت قرية تل طويل في ريف مقاطعة الحسكة، دون ورود معلومات إضافية. ANHA إقرأ أيضاً مجلس دير الزور المدني يعقد اجتماعه السنوي ويؤكد على تكثيف العمل عام 2023 عقد مجلس دير الزور المدني، اجتماعه السنوي، ناقش خل... مراسم توديع شهداء مجزرة باريس الثانية في باريس تُقام في هذه الأثناء في العاصمة الفرنسيّة باريس، م... حصيلة اليوم السادس لعملية "صاعقة الجزيرة" ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على عدد من الأشخ...