مسيرة للاحتلال تستهدف قرية تل طويل في ريف الحسكة

استهدفت مسيرة للاحتلال التركي قرية تل طويل في ريف مقاطعة الحسكة، دون ورود معلومات إضافية.
خبر 2023-01-03T16:36:00 الحسكة

وذكر مراسلونا في المنطقة أن مسيرة للاحتلال التركي استهدفت قرية تل طويل في ريف مقاطعة الحسكة، دون ورود معلومات إضافية.

ANHA


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