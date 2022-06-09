مسيرة للاحتلال التركي تحلق في سماء عفرين والشهباء

تحلق في هذه الأثناء طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي في سماء عفرين والشهباء.
خبر 2022-06-09T17:50:00 مركز الأخبار

ووفق ما نقله مراسلنا، فأن الطائرة تحلق في سماء مقاطعتي عفرين والشهباء.

دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.

(سـ)

ANHA


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