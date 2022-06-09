مسيرة للاحتلال التركي تحلق في سماء عفرين والشهباء تحلق في هذه الأثناء طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي في سماء عفرين والشهباء. خبر 09 حزيران 2022, الخميس - 17:50 2022-06-09T17:50:00 مركز الأخبار ووفق ما نقله مراسلنا، فأن الطائرة تحلق في سماء مقاطعتي عفرين والشهباء. دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى. (سـ) ANHA إقرأ أيضاً السلطات التركية تحتجز الصحفيين المعتقلين في حجرات انفرادية احتجزت السلطات التركية مجموعة الصحفيين الذين اعت... الاحتلال التركي يقصف قرية بينه في شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية بينه ... انتهاء الإحصاء والمسح السكاني في عموم مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا انتهت عملية الإحصاء والمسح السكاني في مقاطعة الحس...