مسيرة لدعم مقاومة حفتانين في الحسكة

نظّمت لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة مسيرة جماهيرية لدعم مقاومة حفتانين، شارك فيها المئات من أهالي المقاطعة.

وارتدى أعضاء لجنة الثقافة والفن الأزياء الفلكلورية، كما حملوا معهم الآلات الموسيقية، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "الفاشية التركية هو تهديد على الأمن العالمي، فلنقف معاً ضدّ هذا الإرهاب".

وتجمع المشاركون أمام جسر حي المفتي، حيث انطلقت المسيرة وسط ترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة حفتانين، وتندد بالاحتلال التركي.

وتجمّع الأهالي أمام مركز الخابور للثقافة والفن في الحي، حيث وقفوا دقيقة صمت تلاها كلمة رئيس المجلس العسكري في مقاطعة كوباني عصمت شيخ حسن.

وقال حسن: "هذا المسيرة مقدّسة، من أجل الانتفاضة في وجه الاحتلال التركي, علينا متابعة فعالياتنا وعلى كافة مكونات المنطقة الوقوف صفّاً واحداً من أجل تحرير مناطقنا ودحر الاحتلال".

وأضاف عصمت شيخ حسن: "هذه الأرض أرضنا وليس أرض الاحتلال التركي، وعلى الشعب الكردي الانتفاضة من أجل الحرية في كافة أجزاء كردستان".

كما ألقى الإداري في لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة محمد جودي كلمة قال فيها إن انتصار مقاومة حفتانين هو انتصار لجميع أجزاء كردستان.

أضاف محمد جودي "يجب علينا دعم مقاومة حفتانين ومساندة جميع أجزاء كردستان للوصول إلى كردستان حرة".

وانتهت المسيرة بعقد حلقات الدبكة وترديد الشعارات المنددة بالاحتلال