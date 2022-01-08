مسيرة جماهيرية في ستوكهولم لاستنكار مجزرة باريس

ونظمت المسيرة من قبل منظمة سارا النسائية وشارك فيها العشرات من أبناء الجالية الكردية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وتجمع المشاركون في ساحة نوررا بانتورغيت وتوجهوا صوب حديقة نوورمالم ستارغيت، وسط ترديد الشعارات التي تستذكر الشهيدات الثلاث وتستنكر المجزرة. بالإضافة إلى توزيع منشورات حول مجزرة باريس.

بعد الوصول إلى الحديقة والوقوف دقيقة صمت ألقت المتحدثة باسم تنظيم سارا النسائي عائشة ديدار كلمة قالت فيها إن الهدف من اغتيال المناضلات الثلاث هو النيل من قوة المرأة الكردية الحرة.

وأضافت :"نحن نستذكر المناضلات كل عام، لأن إحياء ذكرى المناضلات الثلاث هو واجب يقع على عاتقنا. ونقول لدولة فرنسا إنه بإصراركم على إخفاء قتلة الكرد، وتعاملكم مع الدولة التركية لم تكسبوا سوى المزيد من سخط ونقمة الشعب الكردي. ونجدد مطالبتنا بتحقيق العدالة، وسوف نبقى أوفياء لثوارنا".

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي المناضلات ساكينة جانسيز وليلى شايلمز وفيدان دوغان.

ANHA