مسيرة جماهيرية في الحسكة دعماً لمقاومة الكريلا

شارك الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة، اليوم، في المسيرة الجماهيرية التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية بالتنسيق مع حركة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة، تحت شعار "ضد الخيانة والاحتلال هلموا لمعركة الحرية "

ورفع المشاركون أعلام مؤتمر ستار وأعلام الشبيبة الثورية السورية، ولافتات مكتوب عليها "بإرادة الشعوب والكريلا سندحر الاحتلال والخيانة "

وانطلقت المسيرة من دوار الحمامة وجابت شوارع حي المفتي وصولاً لمركز حركة الثقافة والفن في حي المفتي، وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة الكريلا وترفض الخيانة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقيت كلمة من قبل الإداري في حركة الثقافة والفن عدنان إبراهيم، الذي قال " دولة الاحتلال التركي تريد إعادة السيناريو العثماني في تكرار هجماتها على قواتنا وعلى المنطقة، وهي تستخدم المرتزقة كأداة ضدنا لتمحو وجودنا بهذه الهجمات الفاشية ".

كما تحدث الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية قهرمان حسكة، قائلاً: "إن الشبيبة ستقف في وجه أردوغان، وأي هجوم يشن ضد قواتنا العسكرية في الجبال وأي مكان آخر، وإن محاولات أردوغان الفاشية ستهزم"، منوهاً إلى أنهم يعيشون على هذه الأرض لكن قلوبهم وأرواحهم مع قوات الكريلا في زاب ومتينا وآفا شين".

وفي ختام الفعالية قدمت فرقة تولهدان التابعة للمركز الثقافي بالحسكة، فقرات غنائية منوعة من التراث الفلكلوري، وسط عقد الأهالي حلقات الدبكة.

(كروب/ك)