وبحلول الذكرى السنوية الرابعة لاحتلال عفرين اجتمع الآلاف من أهالي مدينة قامشلو من (كرد، عرب، سريان) ومهجري عفرين القاطنين في المدينة، في حي الكورنيش وانطلقوا من هناك في مسيرة استنكاراً للاحتلال وجرائمه بحق عفرين وأهلها، وذلك تحت شعار "بروح مقاومة شعب عفرين سندحر الاحتلال".

ورفع المشاركون في المسيرة أغصان الزيتون، وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي، مؤتمر ستار، وصور شهداء مقاومة عفرين، صور القائد عبدالله أوجلان، ولافتات كتب عليها "ندين ونستنكر الاحتلال، النهب، التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي في عفرين "، "بروح مقاومة شعب عفرين سندحر الاحتلال" .

انطلقت المسيرة من شارع الشهيد ريناس في حي الكورنيش بهتافات وشعارات تمجد شهداء مقاومة عفرين وشعبها، وتوقفت أمام مبنى مفوضية شؤون اللاجئين للأمم المتحدة في قامشلو. وهناك وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، فيروشاه رمضان كلمة، استذكر في البداية شهداء مقاومة عفرين وجميع شهداء الحرية، وحيا مقاومة شعب عفرين المهجر قسراً في المخيمات.

وقال فيروشاه رمضان: "إن مقاومة عفرين أمام هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته كانت تاريخية، حيث أن دولة كتركيا تُعتبر من القوى الكبرى وتمتلك أسلحة متطورة لم تستطع دخول عفرين إلا بعد 58 يوماً".

وأضاف: " أهداف الاحتلال التركي هي إبادة الشعب الكردي بدءاً من عفرين وصولاً إلى ديرك، يجب علينا وبروح مقاومة عفرين حماية مكتسباتنا ووجودنا وتصعيد النضال والتكاتف على كافة المستويات حتى تحرير عفرين وكل منطقة محتلة".

واختتمت المسيرة بالهتافات والشعارات التي تستنكر احتلال عفرين وتحيي مقاومة أهالي عفرين.

يذكر أنه بتاريخ 18 آذار احتلت تركيا مدينة عفرين بعد مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة وأهالي عفرين 58 يوماً.

(ل)

ANHA