مسيرة حاشدة في الرقة تقديراً لجهود قسد في إرساء الأمان

تجمّع أهالي مدينة الرقة وأعضاء وعضوات المؤسسات والمنظمات النسائية والشبابية والمدنية والأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر فيها أمام مبنى المجلس العام وسط المدينة، رافعين أعلام قوات سوريا الديمقراطية وصوراً لشهداء عملية "تعزيز الأمن".

انطلقت المسيرة من هناك نحو دوار النعيم، وسط ترديد هتافات "بالروح بالدم نفديك يا قسد"، و"كلنا قسد"، و"عاشت قوات قسد".

لدى وصول الأهالي إلى الدوار وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء، سميرة العبد، كلمة قالت فيها: "نقف اليوم وقفة شموخ لنجدد عهد الوفاء والولاء لقوات سوريا الديمقراطية؛ هذه القوات التي أثبتت للعالم أجمع شجاعة أبطالها في التصدي لأشرس تنظيم إرهابي في العالم".

وأضافت "إنها قوات السلام العالمي، إنها قوات الإنسانية، حيث قدمت هذه القوات إرثاً عظيماً من الشهداء الذين سطروا بدمائهم الطاهرة ملاحم التحرير وتطهير العالم من رجس الإرهاب، وما زالت تسير في ركب التحرير والبناء وما زالت قوافل شهدائنا تسير في دروب الحرية والكرامة".

وأوضحت "أن استمرار التآمر على قواتنا لن يزيدنا إلا إصراراً على ترسيخ وطنيتنا وقيمنا ومبادئنا، وأن فتنة دير الزور التي سطرتها أيدي الشر إنما هي محاولة يائسة لمحو الخط النضالي الوطني السيادي الذي تسير عليه قوات سوريا الديمقراطية، لكننا واثقون من تحطيم أي مؤامرة وأي فتنة بفضل الحصن الوطني والصرح المتين الديمقراطي".

وبعدها ألقى شيخ عشيرة الصبخة، تركي السوعان، كلمة قال فيها: "باسمي واسم شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة الرقة نحيي قوات سوريا الديمقراطية السد المنيع أمام كل الأخطار والخيانات التي تتعرض لها شمال وشرق سوريا".

وعاهد السوعان، "بالوقوف صفاً واحداً مع قواتنا ونقول لمن أراد إشعال الفتنة وبث الخراب في شمال وشرق سوريا لن تنالوا من صمودنا لأننا جميعاً مشاريع شهادة مع قوات سوريا الديمقراطية".

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات "بالروح بالدم نفديك يا قسد".

(خ)

ANHA