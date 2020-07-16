مسيرة حاشدة في عامودا تحيي مقاومة حفتانين و14تموز وتستنكر هجمات الاحتلال

المتظاهرون تجمعوا في ساحة الشهيد جهاد، وحملوا لافتات كتب عليها "بروح مقاومة 14تموز سنهزم الخيانة والاحتلال"، "ستبقى مقاومة 14تموز نبراساً لنا نهتدي بها، وبها سنهزم الطغيان ونحرر الوطن"، وجابوا الشارع الرئيس المؤدي إلى ساحة المرأة الحرة.

وشارك في التظاهرة عدد من أعضاء المؤسسات المدنية في الإدارة الذاتية، وأعضاء من مؤتمر ستار، بالإضافة إلى أهالي ناحية عامودا. وخلال المظاهرة رفع المشاركون أعلام مؤتمر ستار، وصور القائد عبد الله أوجلان، مرددين شعارات التي تحيي مقاومة حفتانين من قبل قوات الدفاع الشعبي في مواجهة هجمات الاحتلال التركي، ومستذكرين شهداء مقاومة 14 تموز في سجون الفاشية التركية، ورددوا شعارات تندد وتستنكر جميع الممارسات والجرائم التي ترتكبها تركيا بحق شعوب شمال وشرق سوريا.

المتظاهرون جابوا الشارع الرئيس المؤدي إلى ساحة المرأة الحرة وسط الناحية، ومن ثم وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية والكرامة، مؤكدين في ختامها على رفع وتيرة النضال والخروج إلى الساحات حتى إنهاء هجمات الاحتلال التركي وإخراجه من المناطق التي احتلها.

(ي م- س أ/ل)

ANHA