مسيرة في حلب تأكيداً على التضامن مع كوباني

ويصادف الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم العالمي للتضامن مع مقاومة كوباني خلال هجمات داعش على كوباني بين عامي 2014-2015.وبهذه المناسبة نظم مؤتمر ستار مسيرة في مدينة حلب، للتأكيد على استمرار التضامن مع كوباني.

وتجمع الأهالي بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب رافعين أعلام مؤتمر ستار وصور القائد عبد الله أوجلان وشهداء مقاومة كوباني والكريلا ويافطات كتب عليها "فلتحيا مقاومة كوباني"، "بروح المرأة الحرة ألف سلام لكوباني".

وجابت المسيرة شوارع الحي الرئيسة وسط ترديد الشعارات التي تُحيي مقاومة كوباني، وصولاً إلى دوار الزيتون الواقع في حي الأشرفية في حلب، حيث تحولت المسيرة إلى تجمع جماهيري.

بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ألقت عضوة منسقية مؤتمر فهمية حمو كلمة أشارت فيها إلى تضامن الشعوب مع مقاومة كوباني وقالت: "وجودنا هنا دليل على أننا سنستمر بالتضامن مع كوباني، وإنه لفخر لنا".

وعن تضحيات شهداء كوباني والمكاسب التي حققوها في مسيرة نضالهم قالت فهمية: "نستذكر كافة الشهداء في شخصية آرين ميركان، التي أوقدت شعلة الثورة في روج آفا لتصبح بذلك مثالاً للمرأة الحرة وأيقونةً يحتذى بها".

أما الإداري في مجلس حي روبار قامشلو بدران حمو فاستذكر شهداء الحرية في شخصية شهداء كوباني وقال: "في مقاومة كوباني أبرز الشعب إرادته وانتصر أمام أقوى التنظيمات".

وأضاف: " استمرت المقاومة بالتفاف الشعب بإرادته حول قواته، وبالإرادة القوية والعزيمة على القضاء على الأعداء، وحققوا النصر في النهاية من خلال اتباعهم نهج القائد عبد الله أوجلان".

وانتهت المسيرة بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية والتراثية.

(ن ش/ك)

ANHA