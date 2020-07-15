مسيرة في ديرك استذكاراً لشهداء 14 تمّوز واستنكاراً للهجمات التركية

وتوافد المئات من أهالي ديرك ومؤسّسات المجتمع المدني ومؤتمر ستار والشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابّة إلى ساحة آزادي للمشاركة في المسيرة لاستذكار شهداء مقاومة 14 تمّوز ومقاومتهم أمام ممارسات الاحتلال التركيّ بحقّ السجناء.

حيث انطلقت المسيرة من السّاحة مروراً بشوارع مدينة ديرك، مردّدين الشّعارات الّتي تمجّد الشهداء وتحيّيهم، وتندّد بوحشية الدولة التركية وقصفها الوحشي على القرى الآهلة بالسكّان في باشور وشمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، ورافعين الأعلام الكرديّة.

ومن ثمّ توجّه المتظاهرون إلى ساحة الشّهداء، فوقفوا دقيقة صمت، تلاها كلمة ألقيت باسم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD من قبل مطيع عمر، قال فيها: "في شخص شهداء14 تموز نستذكر جميع شهداء الحرية، ونعاهد بالسير على خطاهم حتى تحرير كردستان من المستعمرين، وتلك المقاومة التاريخية التي أبداها كل من علي جيجك، كمال بير، محمد خيري دورموش ، عاكف يلماز أصبحت اليوم نبراساً لكافّة شعوب المنطقة، وعلى دربهم ستتحقق انجازات جسيمة في عموم كردستان".

كما نوّه مطيع: "يحاول الاحتلال التركي بشتّى الوسائل إطفاء نور الحرية في كردستان والشرق الأوسط، لكن بمقاومة الشعوب وتكاتفهم تفشل في كلّ مرة جميع مؤامرات الاحتلال التركيّ التي تحاك ضد كردستان".

ثم ختم مطيع حديثه قائلاً: "على جميع الشعوب في شمال وشرق سوريا وكردستان تصعيد نضالهم أمام الفاشية التي تهاجم اليوم بكل قوتها مناطق الدفاع المشروع، ورغم ذلك يسطّر تلاميذ قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان أروع ملاحم البطولة".

ومن ثمّ انتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة الشعوب في وجه الاحتلال التركي، وتمجّد الشهادة والشهداء.

(كروب/إ)

ANHA