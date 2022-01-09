مسيرة في الدرباسية استذكاراً لشهيدات مجزرة باريس

نظم اليوم مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية مسيرة بمرور الذكرى السنوية الـ 9 لمجزرة باريس التي طالت المناضلات الكرديات ( ساكينة جانسز، فيدان دوغان، ليلى شايلمز) على يد الاستخبارات التركية في الـ9 من كانون الثاني/يناير 2013.

وشارك في المسيرة المئات من أهالي ناحية الدرباسية والقرى والبلدات التابعة لها، رافعين صور المناضلات الثلاثة وصور القائد أوجلان وأعلام مؤتمر ستار.

وانطلقت المسيرة من أمام مركز الشبيبة وسارت في الشوارع الرئيسة وصولاً إلى ساحة الشهداء غرب الناحية، بترديد الشعارات التي تحيي الشهيدات الثلاثة وتطالب بحرية القائد أوجلان.

وعند وصول المشاركين إلى ساحة الشهداء، وقفوا هناك دقيقة صمت ، بعدها تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة الحسكة سوزدار كوردمان، التي استذكرت الشهيدات ليلى ، ساكينة، فيدان، وقالت:" الشهيدات الثلاثة كن يعملن في سبيل حرية المرأة الكردية وتحقيق الحرية للشعب الكردي".

وتحدثت سوزدار عن الشهيدة ساكينة جانسز ورفيقاتها قائلة:" ساكينة انضمت إلى صفوف الحرية من أجل تحرير أرض كردستان والحفاظ على قضية ولغة وثقافة الشعب الكردي الذي يحاول الاحتلال التركي على مر التاريخ إمحاء وجوده وإبادة الشعب الكردي، وعملت في أوروبا أيضاً بهدف إيصال صوت الشعب الكردي للعالم أجمع".

وبينت سوزدار أنه بعد الأهداف التي حققتها ساكينة ورفيقاتها في أوربا وعرفن العالم أجمع على قضية وثقافة الشعب الكردي، قامت تركيا باغتيالهن خوفاً من إرادة المرأة الكردية الحرة.

وأكدت سوزدار أن الانتصارات التي حققتها المرأة في روج آفا هي بفضل فلسفة القائد أوجلان وتضحيات ساكينة جانسز ورفيقاتها، وتابعت بالقول:" المرأة الكردية تناضل وتقاتل من أجل تحقيق أهداف ساكينة جانسز وليلى شايلمز، فيدان دوغان، وسنبقى على عهدنا بمتابعة نضالهن ودربهن".

(ل)

ANHA