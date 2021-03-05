مسيرة بمواكب السيارات في حلب احتفالاً بيوم المرأة العالمي

وبالتزامن مع اقتراب الـ 8 من اذار، اليوم العالمي للمرأة، خرج أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب بمسيرة عبر مواكب من السيارات جابت شوارع حيي الشيخ مقصود والاشرفية.

وتجمع مواكب السيارات أمام اكاديمية المجتمع الديمقراطي في حي الأشرفية بمدينة حلب، وسط رفع المشاركين صور القائد عبدالله أوجلان، وأعلام المؤسسات والحركات النسوية في الحي، وجابت المسيرة شوارع أحياء الشيخ مقصود والاشرفية وسط هتافات تنادي بحرية المرأة.

وشارك في المسيرة العشرات من أهالي الحي والمؤسسات المدنية والعسكرية وممثلين عن الأحزاب السياسية.

(كروب/ل)

ANHA