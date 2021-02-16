مسيرة بالسيارات ينظّمها شبيبة قامشلو والحسكة وتل تمر احتفالاً بالنصر في غاري

ففي الحسكة تجمّعت السّيارات المزينة بصور القائد والشهداء أمام دوار الحمامة في حي تل حجر، وجابت الشّوارع الرئيسية في المدينة، إضافة إلى الأحياء والشوارع الفرعية في المدينة، مرددين الشعارات التي تحيّي مقاومة غاري وتنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان، وتندّد بالاحتلال التركيّ.

وفي تل تمر بدأت المسيرة بتجمع السيارات أمام مركز حركة الشبيبة الثورية والتي جابت الشوارع الرئيسية لمدينة تل تمر ومنها توجهت صوب قرى تل تمر، وسط رفع صور القائد أوجلان وترديد الهتافات التي تحيي مقاومة غاري وتنادي بحرية أوجلان، وذلك على وقع الأغاني الثورية التي تحيي مقاومة قوات الكريلا.

وبعد أن جابت المسيرة ناحية تل تمر وقراها عادت وتوقفت أمام مجلس عوائل الشهداء وتحولت إلى احتفالية عقد الشبيبة هناك حلقات الدبكة احتفالاً بالنصر في غاري.

وفي نفس السياق نظمت حركة الشبيبة الثورية في سوريا، واتحاد المرأة الشابة في قامشلو، مسيرة بالسيارات وسط مدينة قامشلو والتي جابت الشوارع الرئيسية للمدينة وسط رفع صور القائد أوجلان وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة غاري ضد الفاشية التركية.

(كروب/ل)

ANHA