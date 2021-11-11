مسيرة بالمشاعل في منبج استنكاراً لمجازر الاحتلال التركي بحق شعوب شمال وشرق سوريا

وانطلقت المسيرة التي نظمتها حركة الشبيبة واتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها من امام مركز حركة الشبيبة وسط المدينة وصولاً الى دوار الميزان، حاملين لافتات كتب عليها "حان وقت الحرية حتماً سننتصر", "هلموا لحرب الحرية".

ولدى وصول المسيرة لدوار الميزان, قرأ الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في منبج وريفها أحمد الجميلي بيان إلى الرأي العام، وقال فيه:

"باسم حركة الشبيبة الثورية في منبج وريفها نرفض رفضاً قاطعاً كافة الهجمات العدوانية من قبل الفاشية التركية على رفاقنا المقاومين في جبال أفاشين وزاب ومتينا وشنكال ألا أن الفاشية التركية وصل بهم المطاف بعد فشلهم مئات المرات وتكبدهم خسائر فادحة في كل جبهات المقاومة إلى استخدامهم كافة أنواع الاسلحة المحرمة دولياً ضد الأبطال المقاومين بهدف أضعافهم وتحطيم قوة وإرادة رفاقنا الكريلا في الجبال.

وإننا نعلم بأن كل ما يفعلوه في شمال وشرق سوريا أيضاً هو بهدف أضعاف الشعوب الحرة دائماً والتي تحيا على فكر القائد الأممي عبدالله اوجلان, من خلال محاولاتهم المتكررة لقتل الأنسان الحر وتخريب فكرنا الذي نعيش بحرية من خلاله ومن خلال نهج الأمة الديمقراطية.

ونرفض كافة الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا التي كان أخرها استهداف المدنيين من خلال طائراتهم المسيرة وراح ضحية هذه الاعتداءات العديد من الشهداء والجرحى في كوباني والقامشلي, ولن نسمح لكافة الاحتلال بالتواجد على أراضينا وسنكون سد منيع في وجههم.

ونحن بدورنا كحركة الشبيبة الثورية نعاهد شعبنا بأننا سنمضي على طريق شهداء الحرية وفكر قائد الإنسانية عبدالله اوجلان حتى دحر كافة أشكال الاحتلال من أراضينا وحتى تحرير كافة الشعوب على أساس الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب".

(ش س/ل)

ANHA