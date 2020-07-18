مسيرة بالمشاعل في حلب احتفالاً بذكرى ثورة 19 تموز

وتجمّع الآلاف من أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بالقسم الغربي لحيّ الشيخ مقصود للمشاركة في المسيرة التي نظّمها مؤتمر ستار، حاملينا المشاعل و صور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان.

وجابت المسيرة شوارع الحي الرئيسية وصولاً إلى دوّار الشهيدة داستينا بالقسم الشرقي لحيّ الشيخ مقصود، وسط هتافات تحيّي مقاومة النساء.

وهناك وقف المشاركون دقيقة صمت، تلاها الاستماع إلى تسجيل صوتيّ للقائد عبد الله أوجلان، التي يدعوا فيها إلى النضال من أجل الحرية.

ومن ثمّ ألقت عضوة مؤتمر ستار روشين موسى كلمة هنّأت فيها جميع المشاركين بهذه المناسبة.

وناشدت روشين موسى كافة النساء بأداء المسؤوليات التي تقع على عاتقهنّ لإيصال فكر الأمة الديمقراطية لكافّة العالم، وقالت: "ثورة روج آفا عُرفت بثورة المرأة التي كانت حاضرة على كل الصعد العسكرية والسياسية، والتي جعلت من جسدها جسراً للعبور نحو الأمة الديمقراطية، ولهذا نعاهد بالسير على خطى الشهداء حتى تحقيق أهدافهم ".

وانتهت المسيرة بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(كروب/ك)

ANHA