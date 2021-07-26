مسيرة بالمشاعل في عين عيسى دعماً لمقاومة الكريلا

وخرجت المسيرة مساء اليوم تحت شعار" لأجل انتقام السنوات سنهزم المحتل" بمشاركة مئات الشبيبة من ناحية عين عيسى ومهجري مقاطعة كري سبي.

وانطلق المشاركون في المسيرة من دوار الانضباط العسكري وصولاً لدوار البلدية وسط الناحية، حاملين أعلام حركة الشبيبة الثورية، ومؤتمر ستار، بالإضافة لأعلام قوات سوريا الديمقراطية وصور القائد عبدالله أوجلان.

وردد المشاركون خلال مسيرتهم شعارات حيوا من خلالها مقاومة قوات الكريلا، وقوات سوريا الديمقراطية.

وعند الوصول إلى دوار البلدية ألقي بيان باسم حركة الشبيبة الثورية قرئ من قبل العضوة في حركة الشبيبة شيلان مستو والتي حيّت مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع في وجه العدوان التركي.

وأكدت شيلان خلال البيان بأن قوات الدفاع الشعبي سطرت أروع ملاحم البطولة في التصدي لمخططات المحتل على مدار الأشهر الماضية ومنعته من الوصول لأهدافه الاحتلالية.

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وقوات سوريا الديمقراطية، وتمجد الشهيد والشهادة.

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ANHA