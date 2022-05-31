مسيرة الشبيبة تصل إلى ناحية كركي لكي

ونظمت حركة الشبيبة الثورية السورية مسيرة راجلة يوم أمس انطلقت من مدينة قامشلو لتتجه صوب ناحية ديرك.

ووصلت المسيرة مساء اليوم إلى ناحية كركي لكي بمشاركة المئات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية وشبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي واتحاد المرأة الشابة.

واستقبلت المسيرة من قبل المئات من أهالي كركي لكي وسط الهتافات التي تندد بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع .

وتوقفت المسيرة أمام مركز آرام تيكران للثقافة والفن في مدينة رميلان ومن ثم عقد الشباب حلقات الدبكة.

ومن المقرر أن يواصل الشبيبة مسيرتهم يوم غد صوب مدينة ديرك.

(ك-ع/ك)

ANHA