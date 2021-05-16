مسيرة الشبيبة الثورية الراجلة تصل إلى ناحية تربه سبيه

نظمت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة مسيرة راجلة، لدعم حملة "صقور زاغروس الثورية" ومقاومة المعتقلين داخل السجون التركية. والتي انطلقت صباح اليوم من مدينة قامشلو بانضمام المئات من الشبان والشابات إليها من عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

هذا وبعد مسيرة راجلة طيلة نهار اليوم، وصلت المسيرة مساء اليوم إلى ناحية تربه سبيه، وكان في استقبالهم أهالي الناحية رافعين المشاعل وأعلام الشبيبة الثورية.

وجابت المسيرة الشارع العام لتتجمع في الحديقة الكبيرة وسط الناحية، مع ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا و تشجب هجمات الدولة التركية.

هذا ومن المزمع أن تستأنف المسيرة الراجلة صباح الغد بالسير باتجاه ناحية ديرك.

(ل)

ANHA