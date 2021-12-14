مسيرة الشبيبة الراجلة المطالبة بتسليم جثامين الشهداء تصل إلى كركي لكي

هذا وانطلقت مسيرة الشبيبة الثورية والتي شارك فيها المئات من الشبيبة الثورية من كافة مناطق شمال وشرق سوريا من مدينة قامشلو في إقليم الجزيرة صوب معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين شمال شرق سوريا وباشور كردستان للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا على يد مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة ورخيلي بباشور كردستان إثر كمين غادر.

فيما كان أهالي ناحية كركي لكي في استقبال المسيرة الراجلة مساء اليوم عند المدخل الغربي للناحية ملوحين بشارات النصر وترديد الهتافات التي تحيي قوات الكريلا والشبيبة الثورية وشاركوهم في المسيرة إلى ساحة الشهيد خبات مروراً ببلدة رميلان وهناك احتفلت الشبيبة بعقد حلقات الدبكة .

ومن المقرر وصول الشبيبة الثورية غداً في اليوم الثالث من المسيرة إلى معبر سيمالكا الحدودي.

(ك ع/ل)

ANHA