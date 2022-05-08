مسيرة الكرامة رد قوي على الاحتلال والخيانة

خرج في الـ 5 من أيار الجاري، عشرات الآلاف من مكونات إقليم الجزيرة، في مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة، تنديداً بهجمات الإبادة المشتركة لجيش الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، ودعماً لمقاومة قوات الدفاع الشعبي(HPG)، ووحدات المرأة الحرة - ستار(YJA- STAR).

وكانت المسيرة قد انطلقت المسيرة في مدينة قامشلو، تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سندحر الاحتلال والخيانة".

حول الموضوع، تحدثت لوكالتنا عضوة اللجنة التحضيرية لمسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة، والناطقة باسم مؤتمر ستار، رمزية محمد، التي أوضحت أن مشاركة المكونات من جميع بلدات، ونواحي ومدن إقليم الجزيرة تعبّر عن موقفٍ قوي ومقاوم.

وقالت: "شارك الشعب بقوة كبيرة في مسيرة الكرامة. ورفع المشاركون صور المقاتلين، والشهداء، وقوات الكريلا، وصور القائد عبد الله أوجلان، والرموز الكردية. وقد كانت هذه المشاركة رداً على الخونة والمحتلين".

رمزية محمد لفتت الانتباه إلى تفاصيل ما جرى في المسيرة، وقالت: "خلال المسيرة أعربت الأمهات عن دعمهن لمقاومة مقاتلات وحدات المرأة- ستار (YJA-STAR) ومقاتلي قوات الدفاع الشعبي (HPG) الذين يبدون مقاومة بطولية ضد الخيانة وهجمات الإبادة للاحتلال التركي، عن طريق رفعهن أحذية الكريلا".

مبيّنة أن كل مشارك في المسيرة أبدى استنكاره للاحتلال وهجمات الإبادة بمشاعره الصادقة وبطريقته الخاصة، وقالت: "ما برز من خلال موقف الأمهات المشاركات أن شعوب شمال وشرق سوريا قد حققت إدارتها الذاتية".

رمزية محمد أشارت إلى رسالة المسيرة، وقالت: "إن الشعب لن يترك مقاتليه الكريلا وحدهم وسيواصل دعمه لهم. وبرزت في المسيرة أيضاً وحدة المكونات وفي مقدمتها المكونين الكردي والعربي"، وأضافت: "عندما تنادي المكونات معاً بـ 'سنقاوم ضد الاحتلال والخيانة'، هذا ما يعني أن مشروع الأمة الديمقراطية قد ترسخ في شمال شرق سوريا".

وعن النشاطات المناهضة للاحتلال والخيانة، قالت رمزية محمد: "سوف تستمر هذه النشاطات، وسوف تتحول جميع الميادين إلى ساحات للمقاومة".

(ر خ)

ANHA