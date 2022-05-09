مسيرة الكرامة في حلب تؤكد على دعم ومساندة الكريلا

وشارك في المسيرة المئات من الأهالي إضافةً إلى أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وقوى الأمن الداخلي وعضوات اتحاد المرأة الشابة ومؤتمر ستار. وتجمع المشاركون أمام مركز الشبيبة الثورية السورية الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

وحمل المشاركون في مسيرة الكرامة صور القائد عبد الله أوجلان وصور شهداء الكريلا ويافطات كتب عليها "سنجعل من كردستان مقبرة للمحتلين"، "الهجوم على الكريلا هجومٌ على مكتسباتنا وقيمنا"، "مسيرة الكرامة".

وجابت مسيرة الكرامة شوارع الحي الرئيسة وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتدين هجمات الدولة التركية على مناطق الدفاع المشروع وتستنكر خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وتجمع المشاركون عند حديقة عفرين الواقعة في حي الأشرفية في حلب.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، هيفا بكر كلمة أشارت فيها إلى خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال مشاركته مع الدولة التركية في شن الهجمات على مناطق الدفاع المشروع.

وأكدت هيفا على السير على خطا الشهداء وعلى فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ومساندة الكريلا في معركتهم حتى تحقيق النصر والحرية.

كما ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار آمنة خضرو كلمة شجبت فيها الهجمات التي تُشن على مناطق الدفاع المشروع بيد الدولة التركية بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني وقالت: "الحزب الديمقراطي الكردستاني بخيانتهِ يُثبت بأنه يقف في وجه أخوة الشعوب ومشروع الأمة الديمقراطية".

وناشدت آمنة المجتمع الدولي لوضع حد لهجمات الدولة التركية، وأضافت: "نطالب بالعدالة والمساواة. وهذا الصمت حيال ما تتعرض له ُقوات الكريلا عار على المجتمع الدولي".

وانتهت المسيرة بالشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

(ن ش/ك)

ANHA