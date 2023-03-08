مسيرات ووقفة تشهدها مقاطعة الحسكة احتفاء بـ 8 آذار

خرج المئات من أهالي مدينة الحسكة ونواحي الشدادي، والدرباسية، وتل تمر، والهول، في مسيرات عارمة؛ احتفاءً باليوم العالمي للمرأة، فيما نظمت نساء ناحية زركان وقفة احتجاجية.

مدينة الحسكة

انطلقت المسيرة من أمام جامعة الخليل في حي الصالحية بمدينة الحسكة، حمل المشاركات فيها أعلام مؤتمر ستار وصور شهيدات ثورة روج آفا، مع ارتداء النساء الزي الفلكلوري لكل مكون، وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة ونضالها.

وعند وصول المسيرة إلى الشارع الرئيس المؤدي إلى حي المفتي، وقفت المشاركات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية ليلى قهرمان كلمة، باركت فيها 8 آذار على جميع نساء العالم ونساء روج آفا خاصة.

وبيّنت أنهن يحتفلن باليوم العالمي للمرأة بفضل تضحيات الشهيدات اللواتي بذلن مقاومة عظيمة في حركة التحرر الكردستانية.

ونوهت أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يحصل لأول مرة في العالم تحت شعار واحد "المرأة الحياة الحرية" وهذا دليل على المقاومة والتضحيات الكبيرة لثورة روج آفا والتي وصل صداها لجميع العالم".

وعاهدت نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية ليلى قهرمان، على تصعيد النضال حتى الوصول إلى سوريا حرة وبقيادة ومقاومة المرأة، وتحرير القائد أوجلان جسدياً.

الشدادي

خرج المئات من أهالي ناحية الشدادي وبلدات العريشة ومركدة والدشيشة وعبدان، في مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

رفع المشاركون فيها الأعلام وصور المرأة الحرة، وصور النساء المناضلات في سبيل قضية حرية المرأة، ويافطات كتب عليها "المرأة الحياة الحرية، نحو ثورة المرأة".

وانطلقت المسيرة من أمام مقر مجلس ناحية الشدادي وصولاً إلى مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في مركز الناحية، مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة ونضال المرأة.

ثم تحولت المسيرة إلى تجمّع جماهيري، بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده رئيسة هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا، عدالت عمر، كلمة باركت فيها جميع النساء وكافة المناضلات اللواتي يناضلن في الساحات، وخاصة في شرق كردستان بحلول اليوم العالمي للمرأة، وقالت "نهنئ المناضلات اللواتي يناضلن في إيران وشرق كردستان لنيل حريتهن، كما نهنئ القائد أوجلان الذي أهدى للنساء فكر وحرية المرأة".

متابعة "سنصعّد نضالنا ولن يهنأ لنا عيش حتى ينال القائد أوجلان حريته الجسدية"، مشيرة أن ثورة المرأة لم تتوقف، وأن الأنظمة الديكتاتورية تهاب التنظيمات النسائية لذلك تحاول قمع حرية المرأة".

مؤكدة أن شعارنا هو النصر ولن تخيفنا مسيّرات الاحتلال التركي واستهدافاته، ولن ننجر خلف شائعاته وأساليبه القذرة التي يحاول من خلالها بث الفتن بين مكونات المنطقة".

من جهتها، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية الشدادي، أميرة السعد، كلمة، لفتت فيها أن نساء المنطقة الجنوبية أقسمن بدم الشهيدتين هند وسعدة وكافة شهيدات الحرية، أنهن مستمرات في نضالهن ومقاومتهن".

واختتمت المسيرة بترديد الشعارات "المرأة، الحياة، الحرية".

تل تمر

انطلقت المسيرة من أمام مجلس عوائل الشهداء بناحية تل تمر، باتجاه دوار قنديل، بمشاركة المئات من أهالي الناحية وعضوات المؤسسات المدنية في تل تمر. وارتدت فيها النساء الزيين الكردي والعربي الفلكلوريين، وقرعن الطبول وسط المسيرة.

ثم تحوّلت المسيرة لدى وصولها لدوار قنديل إلى وقفة احتجاجية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم باركت الإدارية في مجلس مقاطعة الحسكة فيدان سيدو اليوم العالمي للمرأة، على جميع رائدات الثورة ونساء العالم أجمع، وقالت: "هذا اليوم هو يوم الحرية لنا".

وأشارت "المقاومة البطولية التي تبديها المرأة في يومنا هذا على مستوى الشرق الأوسط وأجزاء كردستان الأربعة عظيمة جداً".

وبيّنت أن النساء بقوتهن وإرادتهن القوية المبنية على فكر وفلسفة القائد أوجلان لن تكسرهن أي قوة عدوانية في العالم، مختتمة حديثها "نساؤنا أصبحن رموزاً للمرأة الحرة التي تسعى للقضاء على الذهنية السلطوية التي فرضت عليها".

وانتهت المسيرة بعقد المشاركات حلقات الدبكة وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة "المرأة حياة حرية"، "لتحيا مقاومة النساء".

زركان

نظم مؤتمر ستار وقفة في قرية الدلاوية بناحية زركان بمشاركة العشرات من أهالي الناحية.

بدأت الوقفة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار وليدة بوطي كلمة، هنأت فيها كافة النساء بعيدهن، وقالت "نبارك هذا اليوم المميز على جميع نساء العالم والأمة الديمقراطية وعلى جميع شهدائنا الذين قدموا أغلى ما يملكون لنعيش بحرية وأمان".

ثم قدمت الإدارية في قوى الأمن الداخلي بناحية زركان ريم جوهر درعاً عليه صورة القائد أوجلان لمكتب مؤتمر ستار في ناحية زركان.

وانتهت الوقفة بترديد الشعارات "المرأة حياة الحرية “.

الدرباسية

تجمّع أهالي الناحية أمام حديقة الشهيدة زفين بمشاركة أعضاء المؤسسات المدنية والمجالس، حاملين أعلام مؤتمر ستار وأعلاماً ورموزاً كردية، وانطلقوا باتجاه مركز مؤتمر ستار في الناحية، مرددين شعارات "المرأة الحياة الحرية".

ولدى وصولهم إلى هناك، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعدها الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آسيا عبد الله كلمة، هنأت فيها كافة النساء باليوم العالمي للمرأة.

وقالت "كانت المرأة دائماً ريادية بشخصيتها النضالية، ويجب أن تواصل نضالها لتحقيق حريتها وأهدافها المنشودة المتمثلة بالحياة والحرية".

مشددة أن "الأنظمة السلطوية تخاف من قوة التغيير التي تحرزها الانتفاضات التي انطلقت بريادة المرأة الحرة".

واختتمت المسيرة بعقد حلقات الدبكة من قبل النساء والأهالي.

الهول

تجمّع أهالي ناحية الهول أمام المجمع التربوي في الناحية، حاملين يافطات كتب عليها "المرأة حياة حرية، نحو ثورة المرأة"، رافعين صور القائد أوجلان وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي.

اتجهت المسيرة إلى الدوار الرئيس في مدخل الناحية، وهناك وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة أفين باشو كلمة، باركت فيها المرأة بيومها، وأكدت أن قضية المجتمع تكمن في تحرير المرأة وتحقيق العدالة والمساواة".

مؤكدة على تصعيد النضال القائم على فكر القائد أوجلان وتحقيق العدالة والمساواة للوصول إلى حرية كافة المجتمعات.

(م ح)

ANHA