مسيرات حاشدة في مدن إقليم الجزيرة إحياءً ليوم الشهداء- تم التحديث

يصادف اليوم الثلاثاء، يوم الشهداء (18 أيار)، وهو اليوم الذي استشهد فيه حقي قرار (أول شهداء حركة التحرر الكردستانية).

وبهذه المناسبة نظم مجلس عوائل الشهداء في مدن ونواحي إقليم الجزيرة مسيرات انضم إليها المئات من عوائل الشهداء والأهالي.

وتجمّع أهالي وعوائل شهداء الدرباسية وزركان أمام مدخل قرية بركفري متوجهين باتجاه مزار الشهيد رستم جودي في القرية، حاملين صور أبنائهم الشهداء، ولافتة كتب عليها "دربكم هو دربنا، وهدفكم هو هدفنا".

بعد وصولهم إلى ساحة المزار، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، من بعدها تحدثت باسم مجلس الناحية، ميديا درباسية، مباركة هذا اليوم على جميع عوائل الشهداء، مؤكدة على تصعيد النضال والمقاومة حتى تحقيق جميع أهداف الشهداء الذين استشهدوا من أجلها.

تل تمر

وفي ناحية تل تمر تجمّع صباح اليوم، العشرات من الأهالي وذوي الشهداء، أمام مجلس عوائل الشهداء في مركز الناحية، رافعين صور الشهداء وأعلام الأحزاب السياسية ولافتة كتب عليها "دربكم هو دربنا وهدفكم هدفنا".

وجابت المسيرة الشوارع الرئيسة في الناحية لتتوقف في شارع دوار الكهرباء، وتتحول إلى تجمّع جماهيري، وقف في بدايته المشاركون دقيقة صمت إجلالًا للشهداء.

وتحدث خلال المسيرة عضو مؤسسة عوائل الشهداء، حسن نايف ولفت إلى ضرورة حماية المكتسبات التي تحققت بفضل بدماء الشهداء، وقال: "الشهداء جعلوا من أنفسهم دروعًا لحماية المنطقة وسكانها، لذا علينا حماية مؤسساتنا ومكتسباتنا التي تحققت بدمائهم".

الشدادي

وفي ناحية الشدادي خرج العشرات من ذوي الشهداء وأعضاء مؤسساتها في مسيرة انطلقت من المدخل الغربي للناحية وصولًا إلى مزار الشهداء، حاملين لافتات تمجد الشهادة والشهداء، ورددوا شعارات تثني على تضحياتهم.

ولدى وصول المشاركين إلى المزار، وقفوا دقيقة صمت إكرامًا وإجلالًا للشهداء، ثم ألقيت عدة كلمات، باسم مجلس الشدادي العسكري، ألقاها عودة الهيبي الذي قال: "نقف أمام الشهداء بوقار ونحني جباهنا إكرامًا وإجلالًا لهم، فهم من سقوا الأرض بدمائهم الزكية والطاهرة ومهدوا أمامنا الطريق لنعيش بحرية وكرامة وقد نالوا باستشهادهم أسمى ما ناله البشر من مراتب العزة والكرامة".

وبدوره ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، فاضل الحسين كلمة مجّد من خلالها الشهادة والشهيد وأثنى على التضحيات التي قدموها.

كما ألقت الإدارية في مكتب عوائل الشهداء في الشدادي، آيات إبراهيم، كلمة أكدت فيها أن الشهداء أحياء لا يموتون، وقالت: "هم أول مَن جابهوا العدو في جبهات القتال، وقدموا أرواحهم فداء للأرض والعرض".

عامودا

وتوافدت حشود من أهالي ناحية عامودا وأعضاء مؤسساتها المدنية إلى مركز مجلس عوائل الشهداء، اليوم، للانطلاق في مسيرة بمناسبة يوم الشهداء.

وحمل المشاركون أعلام مجلس عوائل الشهداء وحركة التحرر الكردستانية، ولافتات كتب عليها "ثورتنا كرامتنا... سنصون ونحمي كرامتنا"، "دربكم هو دربنا... هدفكم هدفنا"، وصور الشهداء، وتعالت أصواتهم بترديد شعارات مثل "الشهداء لا يموتون"، وشعارات تحيي مقاومة الكريلا، و "لا حياة بدون القائد".

وتوجه المشاركون إلى مزار الشهيد إسماعيل، وبعد وصولهم إلى المزار وقفوا دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء، آفاشين حسن، كلمة جددت فيها العهد على مواصلة درب الشهداء، مبينة أن هجمات الإبادة والاحتلال على مناطق الدفاع المشروع هدفها النيل من الشعب الكردي.

قامشلو

وخرج اليوم المئات من عوائل الشهداء وأهالي مدينة قامشلو في مسيرة انطلقت من أمام دوار مشتى النور الواقع جنوب مدينة قامشلو، باتجاه مزار الشهيد دليل ساروخان رافعين صور الشهداء وأعلام مؤتمر ستار، ومجلس عوائل الشهداء وحزب الاتحاد الديمقراطي، وصور القائد عبدالله أوجلان، ولافتات كتب عليها "دربكم هو دربنا وهدفكم هو هدفنا"، "الحرية والعدالة للقائد أوجلان"، "ثورتنا كرامتنا، سنصون ونحمي كرامتنا"، مرديين هتافات تحيي مقاومة الشهداء والقائد عبدالله أوجلان.

وعند وصولهم إلى مزار الشهداء وقفوا دقيقة صمت إجلالًا للشهداء في ساحة المزار، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء، معصوم حسن، كلمة استذكر فيها كافة شهداء الحرية.

وأكد حسن أنه وبعد مرور 43 عامًا على تأسيس حركة الحرية مازال الآلاف من الكرد على خطا الشهيد حقي قرار، وقال: "من ستة شبان في باكور كردستان تأسست حركة الحرية وتضم الآن الملايين من أبناء دول العالم"، مضيفًا "سنساند رفاقنا في جبال كردستان إلى النهاية".

وفي ختام حديثه، استذكر حسن الشهيدتين ليلى قاسم ومزكين (غربت أيدن)، مبيّنًا: "الرفيقة مزكين بصوتها العذب رفعت راية النضال، وخطت خطوات مهمة في سبيل حرية الكرد، لذا سنبقى على خطا شهدائنا".

تربه سبيه

اجتمع العشرات من مكونات ناحية تربه سبيه أمام مزار الشهيد دلشير في قرية دوكر غرب الناحية، وخرجوا في مسيرة توقفت في ساحة المزار، حيث وقف الأهالي دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، بعدها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار، كلارا اديسا، كلمة أكدت فيها أن الشهداء قدموا أغلى ما لديهم لحماية قيم ومبادئ المجتمع والثورة، مشيرة إلى مساعي الدولة التركية في النيل من الكفاح الكردي.

تل حميس

وانطلق ذوو الشهداء وأهالي ناحيتي تل حميس وتل براك في مسيرة من أمام مفرق قرية العاكولة غرب ناحية تل حميس، وصولًا إلى مزار شهداء تل حميس، وهناك وقفوا دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك وعد العليوي، كلمة قالت فيها: "نستذكر جميع شهداء الحرية، الذين بفضلهم أكملنا مسيرتنا النضالية، إذ قدمنا الآلاف من أبنائنا للسير على نهجهم والدفاع عن حقنا وقضيتنا".

كما ألقى الرئيس المشترك لناحية تل حميس خالد النايف، كلمة أكد خلالها "الشهداء جعلوا من أجسادهم الطاهرة جسرًا للعبور إلى بر الأمان" مجددًا العهد "لن نفرط بذرة تراب سقتها دماؤهم الطاهرة، وسنقدم الغالي والنفيس لصون وحماية ما تحقق من منجزات بفضل تضحياتهم".

واختتمت المسيرة بإعلان مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس سجل الشهيد مجد العبد الله، المقاتل في الانضباط العسكري، والذي استشهد في سري كانيه، 24 تشرين الأول عام 2019، ضد المحتل التركي، وسلمت وثيقة شهادته إلى ذويه وسط الهتافات التي تحيي وتخلد الشهداء.

تل كوجر

توجه المئات من أهالي ناحية تل كوجر في مسيرة انطلقت من مدخل الناحية صوب مزار شهيد عقاب أسود، حاملين لافتات تندد بهجمات الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، مرديين الهتافات التي تمجد الشهداء.

وتوقف المشاركون دقيقة صمت أمام مزار الشهيد عقاب أسود، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء، حواس مفلح، كلمة استنكر فيها هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، مبينًا أنها استهداف لإرادة الشعوب الحرة"، وقال: "في هذا اليوم العظيم نعاهد كافة شهدائنا بالمضي في مسيرتهم النضالية".

ديرك

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تجمّع المئات من الأهالي على بعد كيلو مترين من مزار الشهيد خبات ديرك، للانطلاق سيرًا على الأقدام إلى ساحة المزار لتتحول المسيرة هناك إلى تجمّع جماهيري، وقف فيه الأهالي دقيقة صمت إجلالًا للشهداء.

وألقى دلير جودي، خلال المسيرة، كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، حث فيها على ضرورة أن "نكون لائقين لدماء الشهداء والسير على خطاهم والحفاظ على الميراث والمكتسبات التي تحققت بفضل دمائهم".

تاليًا توجه المشاركون إلى أضرحة الشهداء لوضع أكاليل الزهور عليها وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء.

يشار إلى أن الشهيد حقي قرار القيادي في حركة التحرر الكردستانية (PKK)، استشهد في مدينة ديلوك بباكور كردستان (شمال كردستان) على يد منظمة النجم الأحمر التركي، في الـ 18 أيار من عام 1977.

(كروب/س ر)

ANHA