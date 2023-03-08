مسيرات حاشدة في كوباني و منبج والطبقة بمناسبة 8 آذار

شهدت اليوم مدن "كوباني، منبج، الطبقة" في شمال وشرق سوريا، مسيرات حاشدة تقدمتها النساء، تحت شعار "المرأة الحياة الحرية، نحو ثورة المرأة"، بمناسبة يوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 آذار/ مارس من كل عام.

وشارك في المسيرات الآلاف من النساء من مختلف المكونات "عربيات، كرديات، سريانيات، جركسيات، أرمنيات"، وممثلات مؤسسات المجتمع المدني، التنظيمات النسائية، الأحزاب السياسية، مؤسسات الإدارة الذاتية، والقوات العسكرية والأمنية"، إلى جانب المئات من الرجال.

رفع المشاركون الذين ارتدوا ملابسهم الفلكلورية، صور القائد عبد الله أوجلان، ويافطات كُتب عليها شعار "المرأة الحياة الحرية.. نحو ثورة المرأة"، وأعلام التنظيمات النسائية، وصور الشهيدات "هفرين خلف، ساكينة جانسيز، هند الخضير، وسعدة الهرماس" والفتاة الكردية جينا أميني.

مسيرة مدينة كوباني، التي تزينت باللباس الفلكلوري الكردي، انطلقت من أمام مشفى المدينة، وتوقفت بجانب غابة كوباني.

وانطلقت مسيرة النساء في مدينة منبج من أمام مشفى الفرات في المدينة، وتوقفت في ساحة شارع الوادي.

فيما انطلقت المسيرة في مدينة الطبقة من ساحة الحي الأول شمال المدينة، وتوقفت أمام مركز الثقافة والفن في الحي الثاني.

ردد فيها المشاركون، شعارات وهتافات كـ "عاشت مقاومة المرأة، Jin, Jiyan, Azadî، عاشت مقاومة القائد أوجلان".

تحولت المسيرات جميعها إلى وقفات تجمع جماهيرية، تخللتها العديد من كلمات المؤسسات والتنظيمات النسائية في مقاطعة كوباني، ومدينتي "منبج، والطبقة".

ضمن وقفة كوباني، تحدثت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، أمينة بكر، قالت فيها "من مدينة المقاومة التي دحرت النساء فيها مرتزقة داعش، نقول لكل نساء العالم لا تلتزمن الصمت فاليوم يومكن، وهو يوم تاريخي لنا كنساء لكي نثبت للمتشبثين بالذهنية الذكورية بأننا قادرات على كسر العقلية الذكورية".

مضيفة "حققت المرأة قفزات كبيرة في سبيل تحقيق الحرية لبنات جنسها، وتحديداً في مناطقنا (أي في شمال وشرق سوريا) حيث المرأة تسير على نهج القائد عبد الله أوجلان"، وأكدت "سيكون هذا العصر عصر حرية المرأة، وعصر تُفشل فيه المرأة كافة المؤامرات الدولية، وكسر قضبان إمرالي، وتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

ونوهت أمينة بكر أن التاريخ يعود لمساره الطبيعي بفضل المرأة التي تقود الثورات والمجتمعات وتقف بوجه كل المستبدين، ولكي تصل لدرب النصر، عليها تصعيد النضال بشكل أكبر.

في ختام كلمتها جددت أمينة بكر، عهدها للشهداء بأنهم سيواصلون النضال في الساحات حتى تحقيق الحرية لكافة النساء.

وفي منبج، باركت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية لمدينة منبج وريفها، نورا الحامد، خلال كلمتها، نساء العالم أجمع بهذا اليوم، ونساء شمال شرق سوريا بشكل خاص، وقالت عنهن "رسمن طريق الحرية لنساء العالم أجمع، هؤلاء المناضلات اللواتي حررن المنطقة والعالم من أعتى تنظيم إرهابي عرفه التاريخ، وأسسن المؤسسات والإدارات والأحزاب السياسية".

ولفتت إلى تأثير ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا على نساء العالم، بالقول "إن المرأة في شمال شرق سوريا أصبحت مثلاً يحتذى به في العالم أجمع، انطلاقاً من شعار (المرأة الحياة الحرية)، لترسم ثورة المرأة في إيران"، وأعربت عن تضامن نساء شمال وشرق سوريا مع نساء روجهلات وإيران ضد سلطات الدولة الإيرانية.

وتخلل الوقفة الجماهيرية كذلك، كلمة عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، فوزة يوسف، قالت فيها عقب التهنئة بـ 8 آذار "هذا اليوم ليس يوم حرية المرأة فقط، إنما يوم كل التواقين للحرية، ونحيي كل الرجال الديمقراطيين الذين يدعون لحرية المرأة وأولهم القائد عبد الله أوجلان، صديق المرأة الذي بفلسفته وفكره نقوم نحن في شمال شرق سوريا بكتابة تاريخ جديد".

وأكدت على أهمية دور المرأة في شمال وشرق سوريا، في ثورة المرأة بمختلف دول العالم "إن نساء شمال وشرق سوريا تقود اليوم ثورة عالمية هي (ثورة المرأة)، ونؤكد بنضالنا أن لا القتل ولا الاغتيال ولا أي هجوم يستطيع أن يجعلنا أن نتراجع عن هذا الطريق طريق ثورة المرأة وحريتها.

أما في الطبقة فأٌلقت الناطقة باسم تجمع نساء زنوبيا في الطبقة، سميرة الحبش، كلمة أشارت خلالها إلى أهمية يوم 8 آذار في تاريخ نضال المرأة، وما تستمر فيه المرأة من نضال ضد الذهنية الذكورية المهيمنة التي تستهدف في الدرجة الأولى المرأة ضمن المجتمع.

وعاهدت سميرة الحبش القائد أوجلان وجميع شهيدات وشهداء الحرية، على "إكمال مسيرة النضال حتى تحقيق المبادئ التي آمنوا بها والتي هي مبادئ الحق والخير والجمال".

ودعت سميرة الحبش، جميع النساء للمضي سوياً من أجل حرية المرأة، والحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، ورفع مستوى النضال لحماية مكتسبات ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا من جميع محاولات الإنكار والتهميش الذكوري ومناهضة كافة أشكال الاحتلال والإبادة والعنف.

كما وتخللها، تهنئة من الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، هنئت فيها مستشارة الرئاسة المشتركة للإدارة، ايلم جركس، جميع النساء بمناسبة يوم 8 آذار، وخصت بالتهنئة داعم قضية تحرر المرأة القائد عبد الله أوجلان.

هذا وانتهت الفعاليات الثلاث، على وقع ترديد شعار "Jin, Jiyan, Azadî ".

(كروب/ي م)

ANHA