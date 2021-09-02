مسيرات حاشدة في الطبقة ودير الزور بمناسبة اليوم العالمي للسلام

بمناسبة اليوم العالمي للسلام نظم اليوم مكتب تجمع نساء زنوبيا مسيرة حاشدة في مدينة الطبقة تحت شعار "بروح الشهيدة سوسن سنحمي ثورتنا ونصنع السلام.

وشارك في المسيرة أهالي الطبقة وريفها وممثلون عن الإدارات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية وقوات حماية المرأة.

وانطلقت المسيرة من أمام مكتب تجمع نساء زنوبيا وجابت الشوارع وسط ترديد الشعارات التي تحيّ نضال المرأة.

وبعدها توقف المشاركون أمام المركز الثقافي في الطبقة حيث تحولت المسيرة إلى تجمع جماهيري بدأ بالوقوف دقيقة صمت.

تلاها كلمة باسم تجمع نساء زنوبيا ألقتها الإدارية سلوى الخلف وقالت فيها: "رغم المحادثات الدولية والمؤتمرات العالمية لمناقشة سبل تحقيق السلام ونشر رسالة المحبة والتآخي والتعايش السلمي. إلا أن المجتمع الدولي تخاذل عن نشر السلام".

مقاتلة وحدات حماية المرأة آلاء بخيب ألقت كلمة بدورها أكدت فيها على مواصلة النضال حتى تحقيق وترسيخ السلام في المنطقة.

كما ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في الإدارة المدنية في الطبقة هدى العون كلمة قالت فيها إن دولة الاحتلال التركية تهدد السلام في المنطقة من خلال احتلالها لمناطق شمال وشرق سوريا أمام أنظار العالم.

وانتهت المسيرة بترديد شعارات السلام، وشعارات تطالب المجتمع الدولي بالعمل من أجل ترسيخ السلام والأمن.

دير الزور

وفي ريف دير الزور شارك المئات من الأهالي وممثلون عن المؤسسات العسكرية والمدنية في مسيرة بهذه المناسبة.

وألقيت خلال المسيرة كلمات باسم الوفود المشاركة طالبت بالمجمل المجتمع الدولي بالتدخل للحد من جرائم الاحتلال التركي ضد أهالي المنطقة.

كما استنكرت الكلمات جرائم الاحتلال التركي واستهدافه للنساء المناضلات بشكل خاص. وأكدت الكلمات على مواصلة النضال حتى طرد الاحتلال وتحقيق السلام.

وانتهت المسيرة بالشعارات التي تنادي بالسلام.

(كروب/ك)

ANHA