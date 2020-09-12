مسيرات داعمة لمقاومة حفتانين في الحسكة وقامشلو وحلب

نظم اتحاد الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في مدينة قامشلو تظاهرة منددة بالهجمات التركية على منطقة حفتانين.

وانطلقت المظاهرة من دوار أوسمان صبري، بمشاركة المئات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية, مردّدين شعارات تحيّي مقاومة حفتانين، ورافعين أعلام الشبيبة الثورية.

وعند وصول المتظاهرين إلى دوار الشهيد روبار قامشلو, وقفوا دقيقة صمت، تلاها قراءة بيان من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة بهية خلف، وجاء فيه:" إن الاحتلال التركي حوّل جميع أجزاء كردستان إلى ساحة حرب وبذهنية الإمبراطورية العثمانية يحاول احتلال والسيطرة على بلادنا، كما وجميعنا نعلم بأنّ منذ ثلاثة أشهر يشنّ هجماته على مناطق باشور كردستان, وقوات الدفاع الشعبي تقوم بمقاومة حاسمة ضد الاحتلال, وليعلم جميع العالم أنّ الدولة التركية تشنّ هجمات لا أخلاقية ضد الإنسانية, وتحاول إعادة الإمبراطوريّة العثمانيّة إلى المنطقة".

وأعلنت الشبيبة في بيانها انضمامهم إلى الحملة التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستانية في أجزاء كردستان الأربعة بتاريخ 12 أيلول تحت شعار "لا للاحتلال, الآن وقت حماية قيمة الثورة".

الحسكة

تحت شعار "مقاومة حفتانين ستنتصر وستسقط الخيانة والفاشية التركيّة" نظّم حزب الاتحاد الديمقراطي بالتنسيق مع مؤتمر ستار مسيرة داعمة لمقاومة حفتانين.

وانطلقت المسيرة التي شارك فيها العشرات من أهالي المدينة من حي الكلاسة وجابت شوارع المدينة، وردد المشاركون شعارات تحيّي مقاومة حفتانين. وعند الوصول إلى دوّار جودي بالحي وقف المشاركون دقيقة صمت، تلتها كلمة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة ألقتها الإدارية زينب شيتكا التي أشادت بمقاومة قوات الدفاع الشعبي ضد هجمات الاحتلال التركي في حفتانين.

وأضافت زينب شيتكا "الهجمات على حفتانين مرتبطة بالهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا, والهدف منها إبادة الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان".

ودعت زينب شيتكا أبناء شمال وشرق سوريا بالتكاتف والتصدي لهجمات ومخططات الاحتلال التركي.

ومن جانبه قال الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى أحمد إنّ "على جميع شعوب العالم تقدير التضحيات التي قدّمتها شعوب المنطقة، "وضحت بعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى, ونحن من قمنا بحماية العالم من أقوى تنظيم إرهابيّ".

حلب

وفي حلب استنكر أهالي حي الشيخ مقصود هجمات الاحتلال التركي ضدّ حفتانين، وذلك خلال مسيرة حاشدة.

وتجمّع المشاركون في المسيرة أمام كراج الانطلاق الواقعة في القسم الشرقي، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها "مقاومة حفتانين ستنتصر وستسقط الخيانة والفاشية التركية"،

وجابت المسيرة شوارع الحي الرئيسية وسط ترديد شعارات تحيّي مقاومة حفتانين، وصولاً إلى دوّار الشهيدة داستينا الواقع في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود.

وهناك وقف المشاركون دقيقة الصمت، ثم قرأ جمال عجاج عضو مجلس حي الشهيد كلهات البيان الذي أصدره الأهالي بهذا الصدد، وجاء فيه:

وجاء في نص البيان:

"إن الدفاع عن الإنسانية هو أقدس المعارك في الوجود، ونحن على يقين أنّ نصر حفتانين قادم لا محال، فالتاريخ يشهد أنّ للشعوب القرار الحاسم، وفي هذه اللحظات أنتم تسطّرون دروس الصمود للأجيال القادمة وسيعلم هذا العدوان بأن حفتانين عصية على الطغيان مهما استعمل من أدوات فتاكة وإجرامية، وهو أجبن من أي مواجهة، والدليل أنه مازال يقصف الجو ولا يتجرّأ أن يخطو ولو خطوة واحدة على الأرض مكتفياً بعملائه".

البيان استنكر هجمات الاحتلال التركي ضد مناطق كردستان وطالب المجتمع الدولي بالعمل على الحد من جرائم الدولة التركية.

(كروب/ك)