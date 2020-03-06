مسيرات بالمشاعل في تربه سبية وديرك بمناسبة 8 آذار

تربه سبيه

ففي ناحية تربه سبية جابت المسيرة التي شارك فيها المئات من النساء وعضوات مؤتمر ستار الأحياء الشرقية لناحية تربه سبيه وصولا إلى دوار آزادي، وسط رفعهن صور القائد عبد الله أوجلان ومع ترديد الشعارات التي تستنكر المؤامرة ضد القائد أوجلان.

عند الوقوف في دوار آزادي ألقت عضوة المنسقية العامة لمؤتمر ستار هدية شمو كلمة اشارت من خلالها الى ان الدولة التركية دائما تستهدف المرأة بكافة الطرق والسبل عسكريا وسياسيا واجتماعيا لمنعها من الوصول الى حقوقها المشروعة إلا أن المرأة في شمال وشرق سوريا اثبتت للعالم أجمع أنها قادرة على النجاح بكافة الميادين وتحقيق مجتمع حر ديمقراطي.

واختتمت المسيرة بالهتافات التي تحي مقاومة ونضال المرأة، وتنادي برية القائد أوجلان.

ديرك

وفي نفس السياق نظمت مؤتمر ستار في مدينة ديرك مسيرة بالمشاعل حيث تجمعت المئات من عضوات مؤتمر ستار وعضوات مؤسسات المجتمع المدني أمام كراج المدنية رافعين صور القائد أوجلان وصور الشهيدات هفرين خلف والام عقيدة ولافتات كتبت عليها "نضالنا حرية، مقاومتنا نصر" إلى جانب رفع المشاعل.

ووسط الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة وتهنئ 8 آذار على كافة نساء العالم انطلقت المسيرة حيث توجهت إلى مدخل مدينة ديرك، وتحولت عند مدخل ديرك إلى تجمع جماهيري، وبعد الوقوف دقيق صمت ألقت باسم مؤتمر ستار غالية علي كلمة هنأت فيها يوم المرأة العالمي على كافة نساء العالم، مؤكدة أن المرأة عبر التاريخ ناضلت ولا تزال تناضل لنيل كامل حقوقها وحريتها المسلوبة منها.

وقالت :"المرأة في شمال وشرق سوريا وصلت إلى هذه المرحلة وخطت كل الحواجز لتنال حريتها وحقوقها، وذلك بفضل فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان، وكان لها دور مهم في هزيمة داعش وصد هجمات الاحتلال التركي وجميع الهجمات التي تعرضت لها مناطقنا".

وانتهت المسيرة بالشعارات التي تنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان.

(كروب/ل)

ANHA