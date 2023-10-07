مسيرات الاحتلال تقصف مخيم مخمور قصفت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال التركي مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور). خبر 07 تشرين الأول 2023, السبت - 19:56 2023-10-07T19:56:00 مركز الأخبار وذكرت وكالة فرات للأنباء أن طائرة مسيرة لجيش الاحتلال التركي قصفت قبل قليل منزلاً في مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور). إقرأ أيضاً بمراسم مهيبة أهالي مدينة الحسكة يشيعون جثماني الشهيدين عدنان ومجد شيع المئات من أهالي مدينة الحسكة وقراها جثماني الش... تشييع قافلة من الشهداء في ناحية عامودا شيع أهالي ناحية عامودا، كرداً وعرباً، قافلة من الش... انطلاق فعالية الاعتصام في الشهباء للتنديد بالمؤامرة الدولية شارك أهالي عفرين والشهباء في فعاليات خيمة الاعتصا�...