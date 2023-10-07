مسيرات الاحتلال تقصف مخيم مخمور

قصفت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال التركي مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور).
خبر 2023-10-07T19:56:00 مركز الأخبار

وذكرت وكالة فرات للأنباء أن طائرة مسيرة لجيش الاحتلال التركي قصفت قبل قليل منزلاً في مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور).


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