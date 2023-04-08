مسيحيو قامشلو يقيمون قداس عيد القيامة

وتوجه أبناء الطوائف المسيحية في مدينة قامشلو، مساء اليوم، إلى الأديرة والكنائس، للمشاركة في قداس عيد القيامة.

وأقيم القداس في كنيسة مار بطرس وبولس للسريان الكاثوليك في مركز المدينة، وبدأت طقوس الاحتفال بأداء التراتيل والترانيم والصلوات والأدعية الخاصة بهذا اليوم، من قبل الأب يوسف العاصي ليتبادل بعدها المحتفلون التهنئة فيما بينهم. ومن المتوقع أن تشهد الكنائس غداً الأحد، إقامة القداس، حيث تقرع أجراس الكنائس.

وعيد القيامة أو أحد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، تستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يوماً؛ كما ينتهي أسبوع الآلام.

(خ ع)

ANHA