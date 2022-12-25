مسيحو تل تمر يحتفلون بعيد الميلاد

يصادف اليوم 25 كانون الأول عيد الميلاد (عيد ميلاد السيد المسيح)، ويُعد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل ذكرى ميلاد يسوع المسيح.

توجه مسيحيو ناحية تل تمر اليوم الأحد، إلى كنيسة القديسة لأداء صلوات العيد.

واقتصرت أجواء عيد الميلاد هذا العام على أداء الطقوس الدينية بعيداً عن المظاهر الاحتفالية، نتيجة هجمات جيش الاحتلال التركي على المنطقة.

وتضمنت هذه الطقوس، الدعاء والتراتيل الدينية التي قدمتها فرقة الكورال التابعة للكنيسة.

من جانبها تمنت المواطنة بتو يوسف عيسى (70 عاماً) من قرية تل طويل الآشورية، أن يحل الأمن والسلام على جميع أنحاء سوريا وعلى جميع مكونات تل تمر بشكل خاص، كما تمنت عودة جميع المهجرين إلى ديارهم".

(ع غ/ م ح)

ANHA