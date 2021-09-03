مسيّرة تركية تقصف مخيم مخمور – تم التحديث

وبحسب المعطيات الأولية لم يسبب القصف التركي الذي استهدف المخيم في حوالي الساعة 08:18 من صباح اليوم، خسائر بشرية، لكن القصف أدى إلى أضرار مادية في المنازل المجاورة للمكان المستهدف.

وأثار دوي الانفجار الناجم عن القصف الخوف بين أطفال المخيم.

وبعد القصف توجه الأهالي في المخيم إلى المكان المستهدف. وقالت إحدى الأمهات الغاضبات " إلى متى سنظل عرضة للهجمات، لماذا لا نرى موقفاً من أحد؟".

ومن المنتظر أن تصدر إدارة مخيم مخمور بياناً بهذا الخصوص. وسبق أن استهدف جيش الاحتلال التركي مخيم مخمور مرات عدة مما تسبب في استشهاد مدنيين.

(م)