مسيّرة تركية تحوم في سماء زركان تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي في سماء ناحية زركان. خبر 01 نيسان 2022, الجُمُعَةُ - 12:20 2022-04-01T12:20:00 الحسكة وأفاد مراسلونا من المنطقة، أن الطائرة تحوم في سماء ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة وريفها. (أ م) ANHA إقرأ أيضاً تحت أنظار PDKجنود الاحتلال التركي يطالبون سكان برادوست بمعلومات عن تحركات الكريلا دخل جنود الاحتلال التركي عدة قرى في منطقة برادوست،... مسيّرة تركية تحوم في سماء ناحية عين عيسى تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحت... قوى الأمن الداخلي: استشهاد مواطن وإصابة 2 في قصف مسيّرة تركية في ريف تربه سبيه استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران في قصف طائرة مسيّرة...