مسيّرة تركية تحلق في سماء الشهباء تحلق في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء مقاطعة الشهباء. خبر 12 آذار 2023, الأحد - 10:16 2023-03-12T10:16:00 مركز الأخبار أفاد مراسلنا من مقاطعة الشهباء أن سماء المقاطعة تشهد تحليقاً لطائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي. (ل م) ANHA إقرأ أيضاً أهالي كوباني يحيون أربعينية الشهيد جلو كوباني أحيا أهالي مدينة كوباني أربعينية الشهيد جلو كوبان... الاحتلال التركي ينشئ مستوطنة جديدة في عفرين المحتلة بدأت ما تسمى جمعية "العيش بكرامة" الإخوانية الفلسط... الجندرمة التركية تواصل قتل السوريين على الحدود قُتل شاب وأصيب أكثر من 3 آخرين بكدمات وكسور إثر اعت...