مسيّرة تركية تحلق في سماء الشهباء

تحلق في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء مقاطعة الشهباء.
خبر 2023-03-12T10:16:00 مركز الأخبار

أفاد مراسلنا من مقاطعة الشهباء أن سماء المقاطعة تشهد تحليقاً لطائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي.

(ل م)

ANHA


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