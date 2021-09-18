مسيّرة تركية تحلق فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة

تحلق في هذه الأثناء مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة.
خبر 2021-09-18T13:18:00 مركز الأخبار 

وبحسب ما أفاد مراسلونا من المنطقة، فإن المسيّرة تحلق الآن في سماء المقاطعتين.

(س ر)

ANHA


إقرأ أيضاً