مسيّرة تركية تحلق فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة تحلق في هذه الأثناء مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة. خبر 18 أيلول 2021, السبت - 13:18 2021-09-18T13:18:00 مركز الأخبار وبحسب ما أفاد مراسلونا من المنطقة، فإن المسيّرة تحلق الآن في سماء المقاطعتين. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً مجالس عوائل شهداء حلب وإقليم عفرين تدين اغتيال المناضل ياسين بولوت أدانت مجالس عوائل شهداء في حلب ومقاطعتي الشهباء وع... 4 وفيات و273 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا سجّلت هيئة الصحة، اليوم، 4 حالات وفاة، و273 إصابة جد... حفل بمناسبة افتتاح أول مدرسة تدرّس مناهج الإدارة الذاتية في حلب احتفل المئات من أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ا... الموقع القديم