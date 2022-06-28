مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تستهدف منزلاً في تل رفعت قال مراسلنا في المنطقة إن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي استهدفت منزلاً في مدينة تل رفعت قبل قليل. خبر 28 حزيران 2022, الثلاثاء - 08:24 2022-06-28T08:24:00 شهباء وأضاف مراسلنا أن الأضرار اقتصرت على المادية. (ل م) ANHA إقرأ أيضاً زيلان مظلوم: سنقف سداً منيعاً أمام هجمات الاحتلال التركي ولن نقبل إلا بدحره أكدت المقاتلة في وحدات حماية المرأة زيلان مظلوم اس... الأرمن يحمّلون الجامعة العربية والعالم مسؤولية استيلاء تركيا على ممتلكاتهم والاستيطان في أراضيهم حمّلت الرئيسة المشتركة للمجلس الاجتماعي الأرمني، ... سياسيون: تركيا تسعى للتوسع على حساب الكرد والجميع مطالب بالدفاع عن المنطقة أكد سياسيون في إقليم الفرات أن تهديدات الدولة التر...