مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تستهدف منزلاً في تل رفعت قال مراسلنا في المنطقة إن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي استهدفت منزلاً في مدينة تل رفعت قبل قليل.