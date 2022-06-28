مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تستهدف منزلاً في تل رفعت

قال مراسلنا في المنطقة إن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي استهدفت منزلاً في مدينة تل رفعت قبل قليل.
خبر 2022-06-28T08:24:00 شهباء

وأضاف مراسلنا أن الأضرار اقتصرت على المادية.

(ل م)

ANHA


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