مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم في سماء عفرين والشهباء تحوم في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق مناطق عفرين والشهباء. خبر 03 حزيران 2022, الجُمُعَةُ - 10:01 2022-06-03T10:01:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا بأن مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء مناطق عفرين والشهباء. (ف) ANHA إقرأ أيضاً مرتزقة يطالبون ذوي مختطف من كري سبي المحتلة بمبلغ مالي كبير للإفراج عنه طالب مرتزقة الاحتلال التركي في مقاطعة كري سبي المح... تجدد التظاهرات المناهضة للاحتلال التركي في عفرين ومارع المحتلتين تجددت المظاهرات والاحتجاجات المناهضة لسياسات دول... خلال اجتماع ....حرب الشعب الثورية هي وسيلة الانتصار وتحقيق أهداف الثورة أشار أهالي ناحية تربه سبيه إلى أن حرب الشعب الثوري...