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مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم فوق كوباني

تحوم في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق مدينة كوباني.
خبر 2021-11-17T09:58:00 مركز الأخبار

وبحسب ما أفاد مراسلنا؛ فإن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم الآن فوق مدينة كوباني.

(س ر)

ANHA


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