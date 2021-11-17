مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم فوق كوباني تحوم في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق مدينة كوباني. خبر 17 تشرين الثاني 2021, الأربعاء - 09:58 2021-11-17T09:58:00 مركز الأخبار وبحسب ما أفاد مراسلنا؛ فإن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم الآن فوق مدينة كوباني. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يقصف قرية صوغانكة في شيراوا بالأسلحة الثقيلة يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية صوغانكة ... أسر الشهداء تطالب المنظمات الدولية بإجراء تحقيق في استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية أكدت أسر الشهداء في ناحية تربه سبيه أن الصمت الدول... تحوي نقاطًا للاحتلال التركي.. الطيران الروسي يستهدف محيط قرية في جبل الزاوية استهدف الطيران الروسي، بنحو 4 غارات جوية، صباح الي...