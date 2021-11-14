مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم فوق كوباني

تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق كوباني.
خبر 2021-11-14T10:29:00 مركز الأخبار

وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم الآن فوق كوباني. 

(س ر)

ANHA


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