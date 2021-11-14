مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم فوق كوباني تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق كوباني. خبر 14 تشرين الثاني 2021, الأحد - 10:29 2021-11-14T10:29:00 مركز الأخبار وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم الآن فوق كوباني. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً استهدافات متبادلة بين مرتزقة تركيا وقوات حكومة دمشق في "خفض التصعيد" استهدفت مرتزقة تركيا مواقع لقوات حكومة دمشق في ريف... شيخ عشيرة البو خميس الدليمية يؤكد أن تعزيز الحماية الذاتية أقوى رادع للهجمات التركية شدد شيخ عشيرة البو خميس الدليمية، كبرى عشائر المنط... فنانون يدعون المجتمع الدولي لوضع حد لاستخدام تركيا الأسلحة الكيماوية استنكر فنانون من مدينة حلب هجمات دولة الاحتلال الت...