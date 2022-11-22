مسيّرة للاحتلال التركي تستهدف قرية في ريف تل تمر استهدفت مسيّرة لدولة الاحتلال التركي قرية عوجة الواقعة جنوب غرب ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة بـ 3 غارات. خبر 22 تشرين الثاني 2022, الثلاثاء - 14:30 2022-11-22T14:30:00 الحسكة أفاد مراسلنا، إن جيش الاحتلال التركي استهدف بـ 3 غارات قرية عوجة جنوب غرب ناحية تل تمر. (م ح) ANHA إقرأ أيضاً مؤسسات المجتمع المدني وحزب سوريا المستقبل تندد بهجمات الاحتلال التركي نددت مؤسسات المجتمع المدني وحزب سوريا المستقبل في ... قصف مدفعي على قرية تل زيوان شرق قامشلو يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الاثناء قرية تل زي... الاحتلال التركي يجدد قصفه على 3 قرى غرب كوباني جدد جيش الاحتلال التركي قصفه على قرى زورمغار وزيار...