أخبار عاجلة!​​​​​​​قصف مدفعي على قرية تل زيوان شرق قامشلو

مسيّرة للاحتلال التركي تستهدف قرية في ريف تل تمر

استهدفت مسيّرة لدولة الاحتلال التركي قرية عوجة الواقعة جنوب غرب ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة بـ 3 غارات.
خبر 2022-11-22T14:30:00 الحسكة

أفاد مراسلنا، إن جيش الاحتلال التركي استهدف بـ 3 غارات قرية عوجة جنوب غرب ناحية تل تمر.

(م ح)

ANHA


إقرأ أيضاً