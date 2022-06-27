مسيّرة للاحتلال التركي تحوم في سماء ناحية تل رفعت

تحوم في هذه الأثناء مسيّرة للاحتلال التركي في سماء ناحية تل رفعت.
خبر 2022-06-27T08:53:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلنا بأن مسيّرة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء.

(ف)

ANHA


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