مسيّرة للاحتلال التركي تحوم في سماء ناحية تل رفعت تحوم في هذه الأثناء مسيّرة للاحتلال التركي في سماء ناحية تل رفعت. خبر 27 حزيران 2022, الأثنين - 08:53 2022-06-27T08:53:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا بأن مسيّرة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء. (ف) ANHA إقرأ أيضاً داعش يتبنى الهجوم على عربة تقل مقاتلين من قوات الصناديد تبنى مرتزقة داعش، أمس، الهجوم على عربة تقل مقاتلين... على درب اسلافهم..."العثمانيون الجدد" يمضون بملاحقة العائلات الأرمنية على الأراضي السورية المحتلة لم تسلم العائلات الأرمنية التي هاجرت منذ أكثر من ق... الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرى شمال منبج قصف الاحتلال التركي ومرتزقته صباح اليوم، قرى عرب ح...