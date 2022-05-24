مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة

تحوم في هذه الأثناء، مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة.
خبر 2022-05-24T09:01:00 مركز الأخبار

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم في سماء مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة.

(س ر)

ANHA


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