مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة تحوم في هذه الأثناء، مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة.