مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة تحوم في هذه الأثناء، مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة. خبر 24 أيار 2022, الثلاثاء - 09:01 2022-05-24T09:01:00 مركز الأخبار بحسب ما أفاد مراسلنا فإن مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم في سماء مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً الناطقة باسم مكتب تجمّع نساء زنوبيا: مسؤولية الدفاع عن المنطقة تقع على عاتق الجميع أوضحت الناطقة باسم مكتب تجمّع نساء زنوبيا في مدينة... وجهاء العشائر: تلاحمنا هو درع للتصدي للهجمات أوضح وجهاء عشيرتي الشمّر والولدة الناصر أنّ دولة ا... حكمت حبيب عن المشروع الاستيطاني التركي: قنبلة قد تنفجر بأي لحظة لم يستبعد حكمت حبيب أن يكون هناك صفقات دولية لإعاد...