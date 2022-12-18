مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق مقاطعة الشهباء تحوم مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي في هذه الأثناء، فوق مقاطعة الشهباء. خبر 18 كانون الأول 2022, الأحد - 16:28 2022-12-18T16:28:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا بأن مسيّرة استطلاع تابعة لدولة الاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء، في سماء مقاطعة الشهباء. (ف) ANHA إقرأ أيضاً في ختام الفعالية.. معتصمو الطبقة يُصرّون على مطلبهم بكسر العزلة عن القائد اختتمت لجنة مبادرة حرية القائد في الطبقة، فعاليات ... شبيبة الرقة يؤكدون على مواصلة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان أكدت حركة الشبيبة الثورية السورية في الرقة، خلال ن... حمص ودمشق تتحولان إلى مدينتي أشباح.. شلل تام جراء فقدان المحروقات تشهد معظم المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق شللاً ...