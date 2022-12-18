مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق مقاطعة الشهباء

تحوم مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي في هذه الأثناء، فوق مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-12-18T16:28:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلنا بأن مسيّرة استطلاع تابعة لدولة الاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء، في سماء مقاطعة الشهباء.

(ف)

ANHA


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