مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق كوباني تحوم في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق مدينة كوباني. خبر 16 تشرين الثاني 2021, الثلاثاء - 10:10 2021-11-16T10:10:00 مركز الأخبار وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم الآن فوق مدينة كوباني. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً الخارجية الكازاخستانية: محادثات أستانا بشأن سوريا في 20 من الشهر المقبل صرح وزير الخارجية الكازاخستاني، أنه تم الاتفاق عل... قوات حكومة دمشق تقصف بلدات بريفي إدلب وحماة قصفت قوات حكومة دمشق بالصواريخ عدة بلدات بريفي إدل... عارف بالي يؤكد أن استقرار الشرق الأوسط مرتبط بالحرية الجسدية للقائد أوجلان أشار عضو لجنة القائد في إقليم الفرات، عارف بالي، إ...