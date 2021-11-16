مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق كوباني

تحوم في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق مدينة كوباني.
خبر 2021-11-16T10:10:00 مركز الأخبار 

وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم الآن فوق مدينة كوباني.

(س ر)

ANHA


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