مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق الشهباء وعفرين المحتلة تحوم في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة للاحتلال التركي فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة. خبر 04 كانون الأول 2021, السبت - 12:02 2021-12-04T12:02:00 مركز الأخبار وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم الآن فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يستهدف سيارة وسط عين عيسى استهدف الاحتلال التركي محيط مشفى الشهيد عمر علوش و... الاحتلال التركي يقصف بلدة عين عيسى ومخيمها وطريق M4 بالأسلحة الثقيلة يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، بلدة عين عيسى... نائب المبعوث الأميركي الجديد إلى سوريا يزور ممثلية مســد في واشنطن زار نائب المبعوث الأميركي الجديد إلى سوريا، ماتيو ...