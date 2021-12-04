مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق الشهباء وعفرين المحتلة

تحوم في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة للاحتلال التركي فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة.
خبر 2021-12-04T12:02:00 مركز الأخبار

وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم الآن فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة.

(س ر)

ANHA


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