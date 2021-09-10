مسيّرة لجيش الاحتلال تحلق فوق عفرين والشهباء

تحلق طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مقاطعتي عفرين والشهباء.
خبر 2021-09-10T09:48:00 الشهباء

ولا يزال التحليق مستمراً.

(م)

ANHA


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