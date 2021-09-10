مسيّرة لجيش الاحتلال تحلق فوق عفرين والشهباء تحلق طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مقاطعتي عفرين والشهباء. خبر 10 أيلول 2021, الجُمُعَةُ - 09:48 2021-09-10T09:48:00 الشهباء ولا يزال التحليق مستمراً. (م) ANHA إقرأ أيضاً جريحان بقصف بري لقوات حكومة دمشق على ريف درعا الغربي قصفت قوات حكومة دمشق بالقذائف المدفعية، بلدتي تسي... مقتل 12 جندي محتل و10 مرتزقة وتدمير عدد كبير التحصينات العسكرية في منطقة الباب قتل 12 جندياً محتلاً و10 مرتزقة وأصيب آخرون في عملية ... رياض درار: لا بد من أسلوبٍ ثوريٍ آخر في درعا والمناطق الأخرى قال رياض درار أن درعا وقعت بين خيارين إما أن تدمر ... الموقع القديم