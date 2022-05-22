مسيّرة انتحارية للاحتلال التركي تصيب مواطناً شرق ناحية عين عيسى

واستهدف الاحتلال التركي المواطن رضا علي حسين البالغ من العمر 25 عاماً، بطائرة مسيّرة انتحارية استهدفت أطراف قرية المشيرفة شرق ناحية عين عيسى 3 كم جنوب الطريق الدولي M4.

وبحسب الطاقم الطبي في مشفى الشهيد عمر علوش في الناحية، فإن حالة رضا علي حسين مستقرة بعد إصابته في مناطق عديدة من جسمه بشظايا.

وتتعرض ناحية عين عيسى لهجومٍ وحشي تنفذه دولة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها منذ أكثر من عامين، وتسببت الهجمات بفقدان وإصابة 62 مواطناً، من بينهم 37 طفلاً، بعضهم أصيب بإعاقات دائمة، إلى جانب تهجير أهالي عشرات القرى وتدميرها.

(ز س/د)

ANHA